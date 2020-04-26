Журналист Легойда ответил на слухи о массовом заражении священников коронавирусом

Москва, 26 апреля. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, журналист Владимир Легойда ответил на слухи о том, что Российская православная церковь якобы скрывает масштабы заражения священников коронавирусом. По словам представителя РПЦ, данная информация не имеет под собой никаких оснований.

Как пояснил Лейгода, церковь максимально открыта в предоставлении информации. При этом он отметил, что ни одна структура, государственная, частная или общественная, не публикует данных о заражении своих сотрудников.

«В условиях недавнего ограничения присутствия верующих в храмах во многих регионах, сведения о случаях заражения среди клира не имеют характера общественно значимой информации», — написал Лейгода в своем Telegram-канале пояснив, что люди не принимают решения о посещении того или иного храма, опираясь на эти сведения.

Представитель РПЦ также отметил, что в настоящее время все службы в Москве и Подмосковье проходят без прихожан. При этом каждый из священнослужителей имеет право самостоятельно оповестить людей о заражении, если подобное произойдет.

«Удивительно, что небезразличные граждане не требуют статистики по заражению персонала театров или музеев, министерств или предприятий, которые работают за закрытыми дверьми», — возмутился журналист.

Он также отметил, что все случаи заражения среди священнослужителей находятся под контролем как церковных властей, так и компетентных органов санитарно-эпидемиологического надзора.