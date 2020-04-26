Названы города Подмосковья, где фиксируют больше всего заболевших COVID-19

Москва, 26 апреля. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области назвали города Подмосковья, в которых фиксируют больше всего заболевших COVID-19.

По количеству инфицированных коронавирусом в регионе лидируют Одинцово, Люберцы и Красногорск где зарегистрировали еще 52, 41 и 36 новых случаев заражения. Всего в Одинцово зафиксировано 597 случаев заболевания, в Люберцах — 523, в Красногорске — 431.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области», — уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.

В штабе отметили, что в подмосковных медицинских организациях проходят лечение пациенты из-за рубежа и из разных регионов России, включая Москву.

Всего в Московской области зарегистрировано 8494 случая заболевания COVID-19, среди заболевших 858 жителей столицы. Скончались 69 человек.

В минувшую субботу «Газета.ру» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сообщила, что в Москве на протяжении суток скончались 38 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.