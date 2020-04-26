Учебный боевой поход украинских моряков высмеяли в Сети

Киев, 26 апреля. Пользователи видео-хостинга YouTube раскритиковали видео, опубликованное ВМС Украины. На кадрах запечатлен боевой поход на поисково-спасательном судне «Донбасс». Однако маневры военных сравнили с «игрой «Зарница» для самых старших».

Видео учений было опубликовано на канале военного телевидения Украины. Согласно описанию, тактические учения на поисково-спасательном судне «Донбасс» проходили в течение трех дней военнослужащими всех ведомств под руководством командира оперативно-тактического группировки «Восток» в акватории Азовского моря.

«Экстренное приготовление корабля к бою и походу, отражению вражеской атаки с моря, остановка и обезвреживания судна противника, ведение огня с корабля, а также ликвидация пожара и воздушная эвакуация раненого с судна», — говорится в описании к видео.

Однако учения не смогли впечатлить зрителей, а лишь вызвали смех.

«Тут в Севастополе, говорят, у адмиралов совещание — сегодня идти сдаваться или погодить…Такая мощь!», «Это флот? У Сомали лодки получше будут», «Так называемые ВМСУ — это все тот же «95 квартал», — пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук призвал украинских моряков иметь «длинную руку» для борьбы с якобы «противником» в лице России и ее министра обороны Сергея Шойгу. На что военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заметил, что военно-морские силы Украины «даже мизинца пока не отрастили».