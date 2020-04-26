Китайский блогер усомнился в красоте россиянок

Пекин, 26 апреля. Китайский блогер рассказал о путешествиях в Россию и скептически оценил красоту ее жительниц. Мнением мужчина поделился на личной странице на портале Sina.

«Когда мы говорим о европейцах, мы обычно представляем себе густые брови, объемные черты лица, бездонные и большие глаза и красивую белую кожу. Поэтому китайцы также думают, что Россия — тоже страна красавиц, однако на самом ли деле русские девушки настолько красивы, как мы привыкли о них думать?» — задался вопросом блогер.

Такие ожидания он назвал «плодом нашего воображения». По словам блогера, из-за холода россияне надевают на себя очень много одежды и выглядят полными. Кроме того, жители Россию «почти полностью закрывают лица» и «так называемые прелестные фигуры девушек» не заметны.

По его мнению, россияне часто употребляют много высококалорийных продуктов.

«Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем», — заключает блогер.

В то же время автор заметки подчеркнул, что упоминания заслуживают туристические достопримечательности России. Он уверен, что, приехав в РФ, каждый путешественник почувствует «всю особенность местных обычаев и окружающей обстановки».

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