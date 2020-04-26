Москва. 26 апреля. Власти Чехии, решившись на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу, забыли о собственной «Ахиллесовой пяте». Дело в том, что в России установлено множество монументов, посвященных чешским солдатам.

Согласно информации из открытых источников, в России ожидается установка 58 монументов в рамках программы «Легион 100», посвященной чешским легионерам. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов военнослужащие Чехословакии поддержали белое движение, поэтому так или иначе сражаясь против русских людей. При этом многие из военнослужащих запомнились пытками, казнями и мародерством. Однако после распада СССР трактовка того исторического периода несколько изменилась, сообщает «ПолитПазл».

В настоящее время на фоне демонтажа памятника маршалу Коневу, общественность РФ выступает за то, чтобы Москва предприняла ответные меры. В том числе, поступают предложения о демонтаже монументов белочехам.

Напомним, решение о сносе памятника власти района Прага-6 приняли еще 12 сентября 2019 года. 3 апреля этого года монумент был демонтирован. Инициатором сноса был глава района 36-летний Ондржей Коларж. По его словам, памятник передадут в музей истории ХХ века.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил дело об публичном осквернении символов воинской славы РФ. 15 апреля Медицинский передал передал в ведомство список лиц, которые должны ответить за снос монумента.

Действия чешских политиков прокомментировали ранее и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона настоятельно призывает Чехию исполнять свои обязанности согласно заключенному между странами договору о сохранение воинских памятников. По словам дипломата, Москва готова к предметному диалогу по проблеме сноса памятника Коневу.