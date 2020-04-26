Дарья Мельникова рассказала, что оказалась не готова к раннему замужеству и рождению детей

Москва, 26 апреля. Актриса Дарья Мельникова призналась, что жалеет о раннем материнстве, так как не была готова к замужеству и рождению сыновей.

Двух мальчиков 28-летняя артистка родила от коллеги Артура Смольянинова в 2015 и 2018 годах. Пара долгое время скрывала первого сына Артура, но когда общественность узнала о прибавлении в семействе, актеры стали активно публиковать домашние кадры.

Теперь Мельникова призналась, что была абсолютно не готова замужеству и рождению детей. До 21 года она жила с мамой, которая помогала дочери в быту и давала советы. Решение о переезде от родительницы пришло к Мельниковой внезапно. Однако почти сразу актриса столкнулась с многочисленными проблемами, так как не была приспособлена к взрослой жизни. Смольянинову пришлось выполнять многие обязанности по дому.

«Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад», — отметила Мельникова.

Артистка также сообщила, что в настоящее время в их семье не все гладко, однако из любви друг к другу супруги стараются обходить острые углы и решать проблемы. Мельникова отметила родительские качества супруга и выразила уверенность в том, что Смольянинов был создан, чтобы стать главой семьи.

«Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось», — заключила артистка.

Ранее актер Марат Башаров показал разборки со своей бывшей женой Елизаветой Шевырковой, сообщила «Газета.ру». Конфликт произошел, когда экс-супруга приехала к артисту за их общим сыном Марселем.