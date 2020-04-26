Россияне стали чаще страховать личные компьютеры от взлома

Москва, 26 апреля. Российские страховые компании зарегистрировали рост интереса к услугам, покрывающим риски от взлома личных компьютеров. По данным экспертов, в первом квартале текущего года количество цифровых атак на ПК граждан увеличилось на 15%.

По словам представителей страховых компаний, рост популярности подобных услуг стал заметен в период самоизоляции. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие граждане оказались вынуждены работать из дома. При этом, как сообщает газета «Известия», услуги по покрытию рисков взлома на сегодняшний день предоставляет «Ингосстрах», однако «АльфаСтрахование» и Страховой дом ВСК уже рассматривают возможность запуска аналогичных услуг.

Как поясняют специалисты, основная сложность заключается в том, что на сегодняшний день нет нормативной базы по части оценки стоимости данных, поэтому компенсация может быть предоставлена лишь из фактического ущерба или из субъективного восприятия страховщика.

«Сектору еще только предстоит учиться оценивать убытки. К примеру, сейчас индустрия киберразвлечений на подъеме. Но сколько будет стоить ущерб, если ваш игровой аккаунт или личную страницу на Facebook взломали, как это оценить?» — задается вопросом замдиректора департамента андеррайтинга «Абсолют Страхования» Михаил Черных.

Как отмечают эксперты, в случае дальнейшего роста популярности данной услуги, самыми популярными отраслями, которые могут представлять интерес у хакеров, являются государственные учреждения, промышленные, финансовые, медицинские компании, а также учреждения науки и образования.

Напомним, в начале апреля специалисты зафиксировали бот-атаку на сервера сайта mos.ru, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.