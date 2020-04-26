Китайская журналистка назвала самые отвратительные блюда

Пекин, 26 апреля. Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых вызывает отвращение у большинства людей.

К еде, к которой большинство людей не притронется и за миллион, журналистка отнесла «рыбную траву» (хауттюйния). Это дикорастущее растение популярно в китайской провинции Гуйчжоу, по запаху оно напоминает сырую рыбу. Автор материала отметила, что ненавидит этот «аромат» больше всего, поэтому она так и не решилась попробовать «рыбную траву».

Вторым в списке оказалась консервированная квашеная сельдь — сюрстремминг. Скандинавское блюдо известно специфическим ароматом. По словам автора, сюрстремминг пахнет так, «словно рыба стухла».

Она отметила, что в Сети существовали шоу, участники которых попробовали консервы из сюрстремминг. Перенести запах деликатеса не могли девять из десяти человек, отметила женщина.

«Стоит только открыть банку, запах придется выветривать несколько дней. Даже если я буду умирать от голода, ни за что не решусь съесть это», — подчеркнула журналистка.

К отвратительным продуктам автор также отнесла улиточную лапшу (лосыфэнь), которая пахнет, «как сточная канава». Автор материала утверждает, что в помещении запах лосыфэнь может сохраняться неделями.

В качестве четвертого блюда автор статьи назвала ферментированный тофу. По ее мнению, просто попробовать продукт осмелится не каждый человек, не говоря о том, чтобы съесть целую порцию.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что для избежание переедания во время самоизоляции диетологи рекомендуют чаще употреблять овощи и фрукты и исключить из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Эксперты напоминают, что организму весной необходимы витамины и рекомендуют употреблять замороженные овощи, фрукты и ягоды.