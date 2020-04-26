Оперная певица Нетребко показала богатую коллекцию украшений

Москва, 26 апреля. Российская оперная певица Анна Нетребко показала подписчикам своей страницы в Instagram коллекцию своих украшений украшений. Кольца, серьги, браслеты и подвески поразили фанатов артистки.

По словам женщина, в период самоизоляции у нее нашлось время, чтобы перебрать сценические костюмы, украшения и навести порядок в доме. Как поясняет певица, в рабочий период у нее не хватает на это свободного времени.

«Здесь много сувениров из разных стран и подарков от друзей. Я, как и все девочки, люблю красивые украшения и они не обязательно должны быть дорогими», — написала Нетребко в Instagram, опубликовав обширную коллекцию бижутерии.

Многие подписчики в комментариях под фотографией восхитились коллекцией и отметили, что хотели бы себе такие же украшения. Кроме того, поклонники отметили прекрасный вкус певицы и заметили, что среди дорогостоящих золотых украшений есть и дешевые, но элегантные изделия из бисера.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская показала поклонникам коллекцию необычных туфель, чем сильно разозлила интернет-пользователей.

Жена бывшего фигуриста Евгения Плющенко показала фолловерам обувь известных брендов, которые есть у нее в коллекции. Она записала видео в своем Instagram-аккаунте с туфлями, выбрав только самые необычные экземпляры, чтобы поклонники могли разглядеть их получше. Однако некоторые из подписчиков не поняли замысла продюсера.