Росстат оценил реальные доходы россиян

Москва, 26 апреля. Росстат оценил реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте 2020 года.

Реальные располагаемые денежные доходы (скорректированные на инфляцию доходы за вычетом обязательных платежей) россиян в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с январем—мартом 2019 года.

По итогам первого квартала текущего года рост потребительских цен в России составил 2,4% в годовом выражении, по продовольственным товарам показатель составил 2%. Среднедушевые ежемесячные денежные доходы россиян оцениваются Росстатом в 31,2 тысячи рублей.

Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова отметила, что в январе—марте еще не в полной мере проявилось влияние ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. По ее мнению снижение доходов объясняется ослаблением рубля из-за обвала на нефтяном рынке.

Профессор РЭШ Олег Шибанов полагает, что в первом квартале главные проблемы были сосредоточены в предпринимательских доходах и доходах от финансовых операций.

«Основная часть падения пришлась на те компоненты в структуре денежных доходов, которые не связаны с зарплатами и социальными выплатами, и, видимо, эти падения были настолько значительны, что сумели увести общий показатель реальных доходов в отрицательную зону», — цитирует Шибанова РБК.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в условиях вызванного пандемией коронавируса кризиса не стоит скупиться на траты средств Фонда национального благосостояния, сообщает «Газета.ру». По его мнению, после прохождения пика пандемии можно будет занимать на рынках и помогать бюджету.

