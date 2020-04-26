Врач-токсиколог Водовозов рассказал, как вести себя при похмелье

Москва, 26 апреля. Чтобы избавиться от похмелья необходимо пить больше жидкостей и не перегружать организм, который вполне в состоянии справиться с проблемой самостоятельно. К такому выводу пришел токсиколог Алексей Водовозов.

Как поясняет врач, похмелье является неизбежным следствием принятия чрезмерной дозы алкоголя. С точки зрения медицины, это отравление уксусным альдегидом, который образуется в организме из этилового спирта. Как поясняет токсиколог, именно с этим органическим соединением связана та клиническая картина, которую мы получаем на утро после употребления спиртного.

«Вести себя с похмельем нужно, как при любом отравлении, не перегружать организм. Важно дать ему возможность доделать все самостоятельно», — цитирует Водолазова радио Sputnik.

Он также отмечает, что вопреки традициям, утром ни в коем случае нельзя употреблять вновь спиртные напитки. Он поясняет, что народная традиция опохмеляться берет начало из привычек больных людей, зависимых от алкоголя.

«Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка. Когда они добавляют наркотик в кровь, состояние улучшается», — объясняет врач.

Исходя из этого, во время похмелья у здорового человека принятие алкоголя лишь ухудшит ситуацию. Кроме того, врач посоветовал не пить кофе или крепкий чай, поскольку поступление кофеина в организм увеличивает потребность в кислороде. А на фоне похмелья наблюдаются проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы, что может спровоцировать инфаркт. Утром врач посоветовал пить морсы, компоты или рассолы, которые не содержат уксусной кислоты.