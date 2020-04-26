Профессор Садыков назвал главную опасность смартфона в период пандемии

Москва, 26 апреля. Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Тимур Садыков рассказал, чем именно может быть опасно использование смартфонов в период пандемии коронавируса. По словам эксперта, поскольку гаджет почти постоянно находится в руках человека, он может содержать на своей поверхности множество вирусов.

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — цитирует Садыкова агентство экономической информации «Прайм».

В связи с этим профессор напомнил, что в период пандемии смартфон необходимо систематически и тщательно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Например, при помощи специальных салфеток на основе изопропилового спирта. Кроме того, не стоит забывать про ущерб, которые смартфоны и компьютеры способны наносить при постоянном использовании.

Кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников ранее заявлял, что смартфон, планшет и ноутбук являются самыми опасными гаджетами, пагубно влияющими на глаза как в обычное время, так и в период самоизоляции.