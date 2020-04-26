Онищенко допустил ослабление самоизоляции для пожилых людей после майских праздников

Москва, 26 апреля. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 с наступлением летней погоды в России может улучшиться, поэтому после майских праздников появится возможность ослабить режим самоизоляции для пожилых людей. Такое мнение озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

О возможности послаблений режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой говорили вирусологи.

Их мнение поддержал Онищенко. Депутат отметил, что «хотел бы в это очень верить» и природа будет делать «позитивное дело».

«Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе-сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Бывший главный санитарный врач России назвал коронавирус «очень лояльной» инфекцией, уточнив, что люди даже не знают о своем заражении в 40% случаев. В то же время депутат подчеркнул, что COVID-19 «коварна» по отношению к пожилым людям.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил с инициативой разрешить россиянам старше 65 гулять во дворе по очереди, сообщает «Газета.ру». По его мнению, определять очередность могли бы старшие по подъезду или управляющие компании.

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года. На фоне быстрого прогресса инфекции ВОЗ объявила пандемию. Эпицентр заболевания из КНР переместился в Западную Европу, а затем в Соединенные Штаты. По всей планете скончалось более 200 тысяч пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.