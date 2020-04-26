Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Сеул, 26 апреля. Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Информация о работе руководителя страны появилось в воскресенье утром после новостей о возможной смерти главы государства.

О Ким Чен Ыне, продолжающем исполнять обязанности, было сказано в благодарности, адресованной строителям города Самчжиен. При этом не уточняется, в какой форме была передана благодарность. Строительство города Самчжиен было торжественно завершено в конце прошлого года. Ранее глава государства заявил, что жители страны пишут историю чуда, несмотря на санкции, сообщал телеканал RT.

«Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен», — цитирует южнокорейское агентство Yonhap РИА Новости.

Напомним, ранее руководитель Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос заявил, что информация о смерти главы Северной Кореи не соответствует действительности. Новости о гибели политика появились в СМИ после того, как лидер КНДР пропустил мероприятия, посвященные дню рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена.

О смерти лидера КНДР сообщало американское издание New York Post. Журналисты утверждают, что после неудачной операции на сердце Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии».