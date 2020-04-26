Нарусова заявила, что не обращалась в ВС из-за ареста имущества краболовных компаний

Москва, 26 апреля. Сенатор Людмила Нарусова опровергла сообщения о том, что она якобы обращалась к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с жалобой на действия Следственного комитета России из-за ареста имущества пары краболовных компаний.

Информацию ранее опубликовали ряд Telegram-каналов. По их данным, Нарусова якобы обратилась с письмом к Лебедеву, обвинив СК и суд Южно-Сахалинска в неправомерности действий из-за ареста имущества двух краболовных обществ. Согласно их данным, доля в этих компаниях принадлежит дочери Нарусовой, телеведущей Ксении Собчак.

Сенатор опровергла сообщения.

«Нет, я в Верховный суд не обращалась», — ответила Нарусова в комментарии для РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Нарусова вместе с дочерью и ее мужем Константином Богомоловым вышла в эфир Instagram по Skype. Сенатор раскритиковала пару за употребление алкоголя.