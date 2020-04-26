МЧС назвало ситуации, в которых можно нарушить режим строгой самоизоляции

Москва, 26 апреля. Режим самоизоляции, применяемый для граждан, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, можно нарушать лишь в крайних случаях. В них входят пожар, взрыв и другие чрезвычайные происшествия, которые могут угрожать жизни человека, сообщили во всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Уточняется, аналогичные правила распространяются на тех, кто заразился, но болеет в легкой форме и тех, кто находится под подозрением на наличие инфекции.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность — пожар, взрыв газа, обвал конструкций», — цитирует пресс-службу МЧС РИА Новости.

В любых других случаях из дома запрещается выходить даже на короткое время. Рекомендуется избегать контактов с людьми, доставляющими еду. В экстренном ведомстве советуют прибегнуть к помощи родственников или волонтеров, которые могли бы доставлять еду и выносить мусор.

Напомним, ранее власти Нижегородской области ограничили въезд в регион из-за распространения коронавируса. Через КПП смогут проехать лишь те, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск, сообщает телеканал RT.