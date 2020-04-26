Пригожин призвал не травить Тодоренко за неосторожно высказанное мнение

Москва, 26 апреля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг решения журнала Glamour лишить звания «Женщина года» телеведущую Регину Тодоренко.

Тодоренко лишилась титула после заявления о том, что ставшие жертвами домашнего насилия женщины сами могут нести ответственность за это.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала Тодоренко.

На сайте журнала уточнили, что редакция выступает против насилия в любом виде и категорически не разделяет позицию телеведущей.

Пригожин предположил, что девушка могла высказать подобное мнение по неосторожности.

«Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все», — цитирует продюсера «Газета.ру».

Пригожин отметил, что его супруга, российская певица Валерия, строго относится к людям, которые пытаются оправдать домашнее насилие. Но исполнительница считает, что не следует «уничтожать» Тодоренко.

«Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали», — подчеркнул продюсер.

По словам Пригожина, они оба сошлись во мнении, что травить Тодоренко за высказанные слова не стоит.

Ранее телеведущая в своем Instagram-аккаунте заявила, что «оступилась и ошиблась». По словам Тодоренко, она хочет донести мысль о том, что остановить насилие в силах каждого. При этом телеведущая написала, что «благодарна своему глупому языку», поскольку ее заявление заставило множество россиянок высказаться.