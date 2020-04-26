Галкин ответил на вопрос о брачном контракте с Пугачевой

Москва, 26 апреля. Юморист и телеведущий Максим Галкин ответил на вопрос о брачном договоре с певицей и супругой Аллой Пугачевой. Артисты счастливы в браке уже более девять лет, однако многие фанаты подозревали, что Примадонна составила брачный договор, дабы лишить Галкина возможности оставить ее без капитала.

Секрет брачного контракта Галкин раскрыл во время шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Как пояснил артист, их отношения с Пугачевой прошли испытание временем.

«У нас нет брачного контракта. В нашем случае с Аллой мы сначала жили 10 лет, потом поженились, а после повенчались. То есть прошли испытание временем», — сказал он.

Артист также отметил, что с начала совместной жизни пара не разделяла общий бюджет и все заработанные деньги считаются общими. Как пояснил Галкин, сейчас, когда певица ушла со сцены она счастлива, что может положиться на супруга и проводить свободное время с детьми.

Напомним, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что если режим самоизоляции затянется на полгода, Филипп Киркорову, Алле Пугачевой, Максиму Галкину и многим другим артистам будет не на что жить, пишет «Газета.ru».