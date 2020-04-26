«Холостяк» Криворотов случайно показал избранницу до финала телешоу

Москва, 26 апреля. Участник шоу «Холостяк», московский стоматолог Антон Криворотов случайно показал свою избранницу в соцсети Instagram.

В сторис Криворотова фанатам удалось разглядеть очки участника телешоу, в которых отразился делающий снимок человек. По всем признакам это была кубинская модель Барбара Пино. Поклонники считают, что общение после съемок Криворотов продолжит именно с ней.

О серьезности намерений Холостяка также говорит то, что он нашел бывшего мужа модели, с которым Пино пробыла в браке пять лет и с трудом получила развод. Узнав о выходке Криворотова, кубинка хотела покинуть проект, но передумала.

«Антон знает, какие у нас были отношения, как это все закончилось, и я очень удивлена, что он с ним связался. Это очень личное. Вещи, которые лучше не трогать. Докопаться до такой степени — это чересчур! Я просто в шоке», — отмечала Пино.

Ранее российский актер Павел Прилучный на своей странице в Instagram артист выложил пост, в котором читается его явный намек на участие в телешоу «Холостяк». Публикация содержит gif-анимацию, на которой он держит в руках розу, сидя на полу. Похожую розу дарят главные герои «Холостяка» участницам шоу. Кроме того, актер добавил не менее интригующую надпись.

«Придумай название», — озаглавил пост Прилучный.

Подписчики сразу поняли, к чему клонит артист, о чем сообщили в комментариях записи. Однако Прилучный не стал отвечать на многочисленные вопросы подписчиков, сохранив интригу.