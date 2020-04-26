Медведчук обвинил экс-главу СБУ и бывшего генпрокурора в сокрытии причин взрыва в Балаклее

Киев, 26 апреля. Экс-глава СБУ Василий Грицак и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сокрыли причины взрывов на военном складе в Балаклее в Харьковской области. Такое заявление сделал руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По его словам, Грицак и Луценко умышленно ввели компетентные органы в заблуждение об истинных причинах инцидента и должны понести за это ответственность. Медведчук добавил, что главы прокуратуры и СБУ покрывали высокопоставленных военнослужащих, виновных в происшествии. Они делали заведомо ложные заявления о «российском следе» в пожарах в Балаклее.

«Генеральный прокурор Юрий Луценко и Служба безопасности Украины во главе с председателем СБУ Василием Грицаком, вводя в заблуждение следствие, пытаясь умышленно скрыть реальных преступников, направляя следствие по ложному пути и фактически покрывая исполнителей и организаторов этого преступления, тиражировали версию о якобы российском беспилотнике, несостоятельность которой также установлена комиссией», — заявил Медведчук.

Следует отметить, что глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко бездоказательно обвиняли Москву причастности едва ли не ко всем резонансным инцидентам. Руководители правоохранительных органов научились находить «российский след» в первые часы после происшествия.

Ранее сообщалось, что СБУ планирует продлить санкции против социальной сети «ВКонтакте» и транснациональной компании «Яндекс». Три года назад ограничительные меры ввел Петр Порошенко, напоминает газета «Известия».