Представитель КНДР назвал новость о смерти Ким Чен Ына «ложной и злонамеренной»

Пхеньян, 26 апреля. Информация о смерти главы Северной Кореи не соответствует действительности. Такое заявление сделал руководитель Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — сказал представитель Пхеньяна.

15 апреля в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья главы Северной Кореи. Сообщалось, что Ким Чен Ын пропустил мероприятия, посвященные дню рождения его деда, отцу-основателю страны Ким Ир Сена.

В последний раз Ким Чен Ына видели на заседании правительства 11 апреля. Сообщалось также, что в связи с ухудшением состояния здоровья лидера КНДР в Пхеньян направилась делегация китайский врачей. Но МИД КНР эту информацию не подтвердил.

О смерти лидера КНДР сообщало американское издание New York Post. Журналисты утверждают, что после неудачной операции на сердце Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии».

«Заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемой Пекином вещательной сети в Гонконге, заявил, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник», — сообщало New York Post.

«Газета.ru» отмечает, что у оперировавшего главу Северной Кореи врача дрожали руки.