Японские СМИ сообщили, что у оперировавшего Ким Чен Ына хирурга тряслись руки

Токио, 26 апреля. Во время операции по установке стента в сердце северокорейского лидера Ким Чен Ына, оперировавший его врач сильно нервничал. Поэтому не слишком сложная операция, которая в обычной практике занимает около одной минуты, продлилась в восемь раз дольше, сообщили японские СМИ.

Ранее сообщалось, что что 36-летний руководитель Северной Кореи находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, которую он перенес в начале апреля. Об ухудшении здоровья главы КНДР стало известно после того, как он пропустил празднование дня рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена. Северокорейского лидера в последний раз видели на заседании правительства 11 апреля.

По данным автора статьи в японской газете «Сюкан Гэндай» Даисукэ Кондо, приступ у Ким Чен Ына произошел во время рабочего визита. Политик схватился за сердце и упал. Сопровождающая его группа врачей начала проводить массаж сердца, однако было принято решение о немедленной госпитализации.

Северокорейские врачи попросили помощи китайских медиков, однако после специалисты решили проводить экстренную операцию по установке стента в сердце самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Сюкан Гэндай». При этом сама по себе процедура занимает не более минуты, однако проводивший операцию хирург сильно нервничал, у него дрожали руки.

«Опыта проведения операций на таких же полных пациентах, у него не было. Поэтому на установку стента ушло восемь минут», — поясняет автор материала.

Напомним, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может возглавить КНДР в случае его смерти. По данным издания, еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста лидера КНДР его сестре на случай, если этого потребуют экстренные обстоятельства.