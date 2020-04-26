Пенсионерам могут разрешить гулять во дворах по очереди

Москва, 26 апреля. Гражданам России старше 65 лет могут разрешить гулять во дворе по очереди. Соответствующая инициатива выдвинута заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов», — сказал депутат.

По его мнению, определять очередность могли бы старшие по подъезду или управляющие компании. О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в декабре 2019 года. На фоне быстрого прогресса инфекции ВОЗ объявила пандемию. Эпицентр заболевания из КНР переместился в Западную Европу, а затем в Соединенные Штаты. По всей планете скончалось более 200 тысяч пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Ранее стало известно о смерти 38 человек с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщала «Газета.ru».

Также сообщалось, что власти Нижегородской области ввели новые ограничения на въезд в регион. Со следующей недели свободно въезжать смогут лишь местные жители и работники с экстренными пропусками.

А на Украине жители Днепродзержинска штурмовали рынок, закрытый на карантин. Торговцы утверждают, что за час до остановки работы у них собрали в общей сложности 1000 гривен на различные сборы. В ситуацию пришлось вмешаться охране рынка и правоохранителям. По отношению к самым активным нарушителям была применена сила.