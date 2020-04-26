Башаров на шоу решился рассказать о своем романе с Навкой

Москва, 26 апреля. Во время телешоу «Секрет на миллион» российский актер и телеведущий Марат Башаров рассказал Лере Кудрявцевой о своих многочисленных отношениях. Артист также решился поведать о романе с фигуристкой Татьяной Навкой.

По словам Башарова, его роман с Навкой завязался во время съемок развлекательного шоу на льду, где они вместе принимали участие.

«С Таней не сразу, как с Машей Бутырской, было. С Таней все по нарастающей. В какой-то момент мы поняли, что мы настолько уже связались, переплелись», — рассказал актер.

Он также отметил, что ради Навки он ушел из семьи. Фигуристка ради возлюбленного также бросила мужа, несмотря на то, что они с Александром Жулиным прожили очень долго. При этом, по словам Башарова, его и Татьяну Навку объединяла общая работа.

«А затем гастроли, лед закончился, и мы поняли, что нам придется тоже расстаться. Мы очень любили друг друга», — сказал Башаров в эфире телеканала НТВ.

По словам артиста, во время романа с Навкой тяжелее всего было его гражданской жене Елизавете Круцко. Супруга устраивала сцены ревности и даже не выпускала мужа из дома.

Напомним, ранее Башаров показал в Instagram видеозапись скандала с экс-супругой Елизаветой Шевырковой. Ролик показывает, как Башаров и Шевыркова ругаются во дворе дома, ссору наблюдает ребенок. Мать убеждает ребенка поехать с ней и обвиняет Башарова в том, что он злоупотребляет алкоголем, пишет «Газета.ru».