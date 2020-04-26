Лукашенко попросил главу «Сафмара» о поставке аппаратов для диагностики пневмонии

Минск, 26 апреля. Глава Белоруссии Алексндр Лукашенко попросил главу российской компании «Сафмара» о поставке аппаратов для диагностики пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Из слов белорусского лидера следует, что Минск нуждается в аппаратах для диагностики пневмонии. В беседе с главой «Сафмара» Михаилом Гуцериевым Лукашенко говорит о необходимости более обстоятельного личного разговора.

«Не надо эти тесты (на COVID-19 — ФАН), у нас уже их делают. Ты не спеши. А лучше мне десять КТ. Компьютерные. Не ЯМР (ЯМР-томографы. — Прим. ФАН), а КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо. Приедешь — поговорим потом», — сказал Лукашенко.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. COVID-19 уже унес более 200 тысяч жизней. В связи с пандемией правительство России приняли жесткие ограничительные меры. При этом местные власти наделены полномочиями внедрять дополнительные ограничения исходя из эпидемиологической ситуации.

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