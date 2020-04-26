Лолита удивила фанатов худыми ногами и короткими шортами

Москва, 26 апреля. Российская певица и артистка Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычное видео, на котором похвасталась новым предметом гардероба. Врач и друг исполнительницы подарил ей домашний костюм, состоящий из футболки и коротких шорт. Фанаты Лолиты отметили не только наряд, но и худые ноги певицы.

«Мой друг и не только мой любимый пластический хирург Андрей Искорнев. Спасибо! Теперь дома сидеть удобней», – прокомментировала Лолита, признавшись, что дома у нее очень жарко, но в новом наряде ей прохладнее.

Подписчики эмоционально отреагировали на новый образ исполнительницы. Одни написали множество комплиментов, назвав артистку «худышкой», отметив «великолепные ножки». Другие заявили, что худеющая Лолита является для них настоящим примером для подражания.

Напомним, ранее Милявская в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» призналась, что во время самоизоляции сделала пластическую операцию. По словам звезды, она «подрезала глаза». При этом певица отметила, что процедура была запланирована. Она решила «засесть» и восстановиться, когда все выходили в прямой эфир, пишет «Газета.ru».