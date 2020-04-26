Родители из Краснодарского края не дали врачам госпитализировать детей, больных COVID-19

Сочи, 26 апреля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об инциденте, произошедшем с инфицированной коронавирусом семьей в Сочи. Там у пятерых детей был диагностирован COVID-19, больным требовалась срочная госпитализация, однако родители не дали врачам эвакуировать детей в инфекционную больницу.

Уточняется, что ранее в Сочи коронавирус был обнаружен у пожилой пары. Когда медики исследовали круг контактов заболевших, были взяты анализы у их родственников. Коронавирусная инфекция была выявлена у пятерых детей из двух семей.

В соответствии с установленным порядком, врачам поступило постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу №2 в сопровождении матерей. Родители были уведомлены об этом. В этот же день на первый адрес отправилась бригада скорой медицинской помощи. Когда медики прибыли, мать отказалась от эвакуации. Через полчаса на место была вызвана полиция, однако женщина все равно отказалась впускать бригаду медиков.

Позже медики выехали по второму адресу для госпитализации детей. Однако отец несовершеннолетних ответил, что дети в сопровождении матери отправились на прогулку в неизвестном направлении, на телефонные звонки женщина не отвечала. Пускать в дом полицейских и медиков гражданин также отказался.

«25 апреля поступили постановления и результаты положительных анализов на COVID-19 родителей детей. Однако все заболевшие категорически отказываются от эвакуации, не реагируют на предупреждения, не отвечают на телефонные звонки», — говорится в сообщении оперштаба.

В результате принято решение провести госпитализацию инфицированных в соответствии с законом РФ. При этом специалисты отмечают, что общее время, затраченное на вызовы, составило 5 часов, а сумма затрат более 19 тысяч рублей.

Напомним, ранее депутат Государственной думы от КПРФ Леонид Калашников рассказал, как он заразился коронавирусной инфекцией. По словам депутата, он заразился COVID-19 от своего водителя. Он посетовал, что у него обнаружили двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусом только после того, как настоял, чтобы медики сделали ему томографию, пишет «Газета.ru».