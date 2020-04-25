В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

Москва, 25 апреля. В Москве на протяжении суток скончались 38 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует сообщение штаба ТАСС.

Общее количество летальных исходов пациентов с COVID-19 в Москве достигло отметки 404. В штабе отметили, что в мире подтверждено 2 миллиона 700 тысяч смертей пациентов с коронавирусом.

В России заразилось более 74 тысяч людей. 6250 уже выздоровели. Зафиксировано более 600 летальных исходов. В оперативном штабе напомнили о необходимости строго выполнения установленных властями ограничительных мер.

В декабре 2019 года в китайской Ухани была зафиксирована вспышка коронавируса. Вскоре ВОЗ объявила пандемию. В связи с распространением опасной инфекции власти многих стран предприняли беспрецедентные меры безопасности.

Ранее стало известно о новых ограничительных мерах на въезд в Нижегородскую область. Со следующей недели в регион смогут въезжать только местные жители и граждане с экстренными рабочими пропусками. Об этом писала газета «Известия».

Также стало известно, что на Украине возмущенные жители атаковали закрытый на карантин рынок в Днепроздержинске. По отношению к самым активным участникам протеста пришлось применять силу. Торговцы утверждают, что за час до остановки работы с них собрали по 1000 гривен сборов.