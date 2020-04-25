Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован с пневмонией

Махачкала, 25 апреля. Абдулманап Нурмагомедов, являющийся тренером и отцом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с пневмонией. Медики взяли у мужчины тест на коронавирусную инфекцию.

По словам комментатора Рамазана Рабаданова, результаты тестирования будут известны завтра.

«Абдулманап сдал анализы. Завтра должны быть результаты», — цитирует Рабаданова ТАСС.

Напомним, ранее комментатор сообщил, что Нурмагомедов заболел, находясь в горах. В течение двух дней мужчина отказывался от госпитализации. На сегодняшний день наличие коронавируса не подтверждено, у врачей есть подозрение, что это грипп. В настоящее время тренер изолирован и находится под присмотром медиков, сообщает телеканал RT.

Ранее главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко объяснил, что переболевшие легкой формой коронавируса люди не испытывают на себе последствий заболевания. По словам врача, 80% инфицированных граждан имеют легкую форму заболевания. Как правило, осложнений после этого не бывает.

Лещенко также заявил, что эффективность большинства противовирусных препаратов не доказана.