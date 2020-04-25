В Нижегородскую область ограничивают въезд

Нижний Новгород, 25 апреля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал ограничения на въезд в Нижегородскую область. Со следующей недели регион будет открыт для въезда лишь для местных жителей и обладателей экстренных рабочих пропусков.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин», — отмечается в публикации главы региона в социальной сети Instagram.

ТАСС отмечает, что Нижегородская область находится на четвертом месте в России по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В регионе уже действуют ограничительные меры. Функционирует система пропусков, для гостей предусмотрена двухнедельная самоизоляция.

Никитин отмечает, что большинство местных жителей соблюдает ограничения. Но есть, увы, и менее законопослушные граждане.

31 декабря 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового вида коронавируса. На фоне быстрого прогресса инфекции ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена смерть более 200 тысяч жителей по всей планете.

Ранее врачи-инфекционисты сделали прогноз по динамике развития коронавируса в России. Об этом писала «Газета.ru».

Также сообщалось, что в городе Каменском на Украине возмущенные граждане атаковали закрытый на карантин рынок.