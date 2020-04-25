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Экономика

Орешкин заявил, что у России есть все ресурсы для быстрого выхода из кризиса

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Орешкин заявил, что у России есть все ресурсы для быстрого выхода из кризиса
Москва, 25 апреля. Россия имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы максимально быстро выйти из экономического кризиса, возникшего на фоне всемирной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в интервью заявил помощник президента Максим Орешкин.

При этом отмечается, что нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса, который возник в 2008-2009 годах. Однако российская экономика подошла к нему более серьезно, поясняет эксперт.

«Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно»,— заявил Орешкин в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению политика, главной задачей сейчас является сохранение максимально возможного количества компаний и рабочих коллективов, чтобы на фазе восстановления бизнес мог как можно быстрее вернуться к обычной жизни. При этом он отметил, что пандемия заметно снизит темпы глобализации, поскольку отныне страны будут внимательнее смотреть за тем, что происходит внутри, а только потом решать отдельные всемирные проблемы.

Помощник президента также спрогнозировал, что в будущем система международных отношений будет пересмотрена под новым углом. Кроме того, изменится роль здравоохранения и темпы развития онлайн сферы.

Напомним, ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что последствия для бюджетной системы от пандемии коронавируса могут растянуться на несколько лет, пишет телеканал RT.

Орешкин заявил, что у России есть все ресурсы для быстрого выхода из кризиса

 

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