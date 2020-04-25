Террористы в Сирии открыли огонь в провинции Идлиб

Дамаск, 25 апреля. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещенная в РФ организация) открыли огонь в населенном пункте Маарре-Мухуз в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он добавил, что в Идлибской зоне деэскалации подконтрольные Турции боевики соблюдали перемирие. В рамках договоренностей Москвы и Анкары от 6 марта 2020 года в регионе установлен режим прекращения огня.

По словам Журавлева, на протяжении минувших суток ЦПВС РФ не проводил гуманитарные акции. Всего за время урегулирования конфликта проведено 2 420 гуманитарных акций, в ходе которых нуждающиеся люди получили составил 4 021,4 тонны продовольствия.

Контр-адмирал подчеркнул, что Россия продолжает содействовать жителям Сирии в восстановлении мирной жизни. Москва прилагает усилия для политико-дипломатического решения конфликта в САР.

Также в рамках российско-турецких договоренностей военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака. Журавлев отметил, что российские военнослужащие поддерживают беспрерывную связь с турецкими коллегами.

23 апреля газета «Известия» сообщала о совместном патрулировании России и Турции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.