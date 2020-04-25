Американские СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Вашингтон, 25 апреля. Американское издание New York Post сообщило, что 36-летний руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын мог погибнуть. Газета, ссылаясь на публикации в гонконгских СМИ, написала о том, что политик находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, которую он перенес в начале апреля.

«Заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, поддерживаемой Пекином вещательной сети в Гонконге, заявил, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на «очень солидный источник», — пишет американское издание.

Вместе с тем СМИ сообщают, что лидер КНДР тяжело заболел после операции на сердце. По последним данным, состояние здоровья Ким Чен Ына может быть более серьезным. Как пояснил хирург, который участвовал в операции, Ким Чен Ыну стало плохо после посещения сельской местности. Врач признался, что не привык иметь дело с пациентами с ожирением и слишком нервничал во время операции, отмечает Fox News.

Напомним, ранее китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Группу возглавил высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Делегация с медиками направилась в КНДР 23 апреля.