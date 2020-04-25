Тодоренко в Instagram извинилась за свои слова о домашнем насилии

Москва, 25 апреля. После скандала и лишения премии «Женщина года», телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram извинилась за слова о том, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.

Ранее Тодоренко оказалась в центре громкого скандала после интервью People Talk. Во время беседы она выразила мнение, что женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют общаться со своими мужчинами. Своим высказыванием она вызвала гнев пользователей Сети.

Позже в своем Instagram-аккаунте она заявила, что «оступилась и ошиблась».

«Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие», — заявила звезда «Орла и решки».

Тодоренко также отметила, что хочет донести мысль о том, что остановить насилие в силах каждого. При этом она написала, что «благодарна своему глупому языку», поскольку ее заявление заставило множество россиянок высказаться.

«Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Instagram станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!» — написала Тодоренко.

Напомним, ранее певица Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте поддержала телеведущую Регину Тодоренко. Слова сочувствия также высказала ее коллега Эвелина Бледанс.