حصاد اخبار ليبيا في 25 أبريل: سكان بنغازي يخرجون الى مظاهرات لدعم خليفة حفتر ، مقتل طفل بسبب قصف من قبل ارهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية

ليبيا 25 أبريل. يشدد مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية استفزازات ضد قوات الجيش الوطني الليبي - نتيجة لهجوم صاروخي على مدينة ترهونة توفي الطفل في التاسعة من العمر وأصابوا 13 مدنياً. تجمهر سكان بنغازي ، الذين سئموا من الأعمال العدائية في البلاد ، في مظاهرات لدعم مبادرات المشير خليفة حفتر.

الجيش الوطني الليبي يحذر سكان طرابلس من استفزازات محتملة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية باستخدام غازات سامة

افادت قناة ليبيا الحدث التلفزيونية ان مقر عمليات مكافحة الإرهاب «لكرامة» حذر المدنيين في طرابلس من احتمال استخدام المرتزقة الأتراك الموالين لحكومة الوفاق الوطني الليبية غازات المحظورة دوليًا.

بما في ذلك ، تنفي غرفة عمليات المزاعم التي تنشرها الموارد التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي) عن استخدام بالجيش الوطني الليبي الغاز للأعصاب ضد المدنيين في محيط طرابلس. ودعا الجيش الوطني الليبي الأمم المتحدة للتحقيق في الحادث لإثبات أن جيش المشير خليفة حفتر لا يستخدم أسلحة محظورة دوليًا.

كرس المجتمع الدولي حظرا على تطوير وإنتاج واستخدام عوامل الحرب الكيميائية في عام 1993 اتفاقية باريس بشأن حظر الأسلحة الكيميائية ولا سيما عوامل الأعصاب.

سكان بنغازي يخرجون الى مظاهرات لدعم مبادرات المشير خليفة حفتر

خرج سكان بنغازي إلى مظاهرات لدعم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة حفتر. بالإضافة إلى ذلك ، يشكو مواطنو الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من «حكومة» فايز السراج محتلة في طرابلس التي تعتمد على الجماعات المسلحة غير الشرعية والإرهابيين المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.

يجدر بالذكر أن عقيلة صالح ، رئيسة مجلس النواب الليبي ، أعلن عشية ضرورة إنشاء مجلس رئاسي ، وقد دعم فكرته قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. كما دعا الشعب الليبي إلى إظهار موقف مدني وتحديد نوع السلطة التي يحتاجون اليها ، كي تبدأ البلاد في عملية استعادة الأمور وتطبيعها في أقرب وقت.

وبحسب قائد الجيش الوطني الليبي ، تعد ليبيا حاليًا معقلاً لمختلف الجماعات الإرهابية بسبب أنشطة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. وشدد على أنه سيدافع عن مصالح المواطنين الليبيين بكل وسيلة ممكنة وقمع جرائم الجهاديين الذين استولوا على طرابلس وأقرب المستوطنات حتى محو جميع المجرمين والإرهابيين أو مغادرتهم البلاد.

الطفل توفي في ترهونة بعد قصف إرهابيي الوفاق على مدينة وأصيب 13 من السكان الآخرين

افاد حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إرهابيين من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني قتلوا طفلاً في التاسعة من عمره وأصابوا 13 مدنياً في مدينة ترهونة الواقعة جنوب طرابلس.

ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية ، في وقت سابق ، أن أعضاء الجماعات المسلحة غير الشرعية التي استولت على العاصمة الليبية أطلقت نحو عشرين صاروخًا على احياء سكنية في مدينة ترهونة. هذا ليس الاستفزاز الأول من جانب مقاتلي حكومة الوفاق المرتكب على الرغم من وقف إطلاق النار الإنساني ، ولكنه ادى لهلاك الطفل وعانى سكان المدينة.