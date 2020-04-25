Глава Минздрава Ростовской области госпитализирована в реанимацию

Ростов-на-Дону, 25 апреля. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская доставлена в реанимацию с сердечным приступом. Об этом рассказали в медучреждении, в которое была госпитализирована глава регионального минздрава.

По словам представителя больницы, у Быковской наблюдается ярко выраженная стенокардия.

«Сегодня днем она попала в больницу с сердечным приступом — ярко выраженной стенокардией», — пояснил сотрудник медучреждения.

На данный момент региональный министр уже обследована, медики назначили ей лечение.

«Она находится в реанимации. В настоящее время ее состояние стабильно», — добавили в больнице.

Накануне Быковская принимала участие в совещании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов пожаловался, что не может найти лекарство от сезонной аллергии, которой страдает несколько лет. По его словам, болезнь сопровождается насморком, кашлем и затруднением дыхания. Критик предполагает, что таким образом организм реагирует на цветение ольхи и березы, поскольку в прошлый раз обострения случались в апреле и мае, передает Федеральное агентство новостей.

В Великобритании маленькая девочка шесть раз спасла мать от смерти. Проживающая в городе Блэкпул 37-летняя женщина страдает редким расстройством — болезнью Аддисона, которое характеризуется постоянной потерей сознания. Причем такую реакцию организма могут спровоцировать самые несущественные факторы, вроде удара пальцем ноги. Каждый раз девочка спасает мать, делая ей инъекции стероидов, которые необходимо поставить в течение восьми минут.