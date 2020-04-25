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Благодаря грамотным действиям Асада, в Сирии скоро не останется террористов

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Благодаря грамотным действиям Асада, в Сирии скоро не останется террористов

Благодаря грамотным действиям сирийского президента Башара Асада и его армии по освобождению Алеппо, возобновили работу хлебопекарни. Это способствует тому, что граждане, которые возвращаются, домой не будут голодать. Экспертное мнение о ситуации в Сирии выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Сейчас мы можем наблюдать  восстановление местности и возвращение людей, которые были изолированы из-за действий террористов, поддерживаемых Турцией и западными странами.

Благодаря грамотным действиям Асада, в Сирии скоро не останется террористов

Уничтожение террористов

«По тем или иным сигналам начинается кампания травли и дискредитации  и целый ряд якобы независимым общественных деятелей вдруг начинают говорить и утверждать примерно одно и то же в отношении Асада. Сирийский президент Башар Асад сделал самое главное это уничтожение террористов, которые являлись страшной угрозой для сирийского народа», сообщил Шаповалов

Филиал компании хлебопекарных предприятий провинции Алеппо ввел в эксплуатацию пекарню в поселке Хрейтан провинции Алеппо с производительностью 5 тонн хлеба ежедневно.

После того как Алеппо и близлежащие пункты были освобождены от террористов, пекарня стала обеспечивать их потребности в хлебе. Если со временем  гражданам Сирии будет не хватать хлеба, то производство хлебопекарни может быть увеличено.

Благодаря грамотным действиям Асада, в Сирии скоро не останется террористов

Возвращение местных жителей

На данный момент, пекарни провинции Алеппо производят порядка  310 тонн хлеба ежедневно. Поскольку в поселок стали возвращаться местные жители, открытие пекарни было крайне необходимо. В связи с пандемией COVID-19 сотрудники хлебопекарни крайне осторожны и соблюдают все санитарные нормы.

«Развязанная в Сирии война могла на долгие годы и десятилетия поставить под угрозу жизни и существования сирийского народа. Благодаря действиям президента Сирии удалось сплотить народ, разбить террористов и настоящий момент идет трудное возрождение сирийского государства, сирийской экономики и сирийского общества», - отметил эксперт.

Напомним, что сирийские правительственные силы в феврале продолжали стремительное наступление на позиции террористов в окрестностях Алеппо после освобождения города. Населенные пункты на севере Сирии возвращаются к мирной жизни после освобождения от террористов.

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