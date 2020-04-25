Благодаря грамотным действиям сирийского президента Башара Асада и его армии по освобождению Алеппо, возобновили работу хлебопекарни. Это способствует тому, что граждане, которые возвращаются, домой не будут голодать. Экспертное мнение о ситуации в Сирии выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Сейчас мы можем наблюдать восстановление местности и возвращение людей, которые были изолированы из-за действий террористов, поддерживаемых Турцией и западными странами.

Уничтожение террористов

«По тем или иным сигналам начинается кампания травли и дискредитации и целый ряд якобы независимым общественных деятелей вдруг начинают говорить и утверждать примерно одно и то же в отношении Асада. Сирийский президент Башар Асад сделал самое главное это уничтожение террористов, которые являлись страшной угрозой для сирийского народа», сообщил Шаповалов

Филиал компании хлебопекарных предприятий провинции Алеппо ввел в эксплуатацию пекарню в поселке Хрейтан провинции Алеппо с производительностью 5 тонн хлеба ежедневно.

После того как Алеппо и близлежащие пункты были освобождены от террористов, пекарня стала обеспечивать их потребности в хлебе. Если со временем гражданам Сирии будет не хватать хлеба, то производство хлебопекарни может быть увеличено.

Возвращение местных жителей

На данный момент, пекарни провинции Алеппо производят порядка 310 тонн хлеба ежедневно. Поскольку в поселок стали возвращаться местные жители, открытие пекарни было крайне необходимо. В связи с пандемией COVID-19 сотрудники хлебопекарни крайне осторожны и соблюдают все санитарные нормы.

«Развязанная в Сирии война могла на долгие годы и десятилетия поставить под угрозу жизни и существования сирийского народа. Благодаря действиям президента Сирии удалось сплотить народ, разбить террористов и настоящий момент идет трудное возрождение сирийского государства, сирийской экономики и сирийского общества», - отметил эксперт.

Напомним, что сирийские правительственные силы в феврале продолжали стремительное наступление на позиции террористов в окрестностях Алеппо после освобождения города. Населенные пункты на севере Сирии возвращаются к мирной жизни после освобождения от террористов.