Сирия, 26 апреля. Террористы казнили 19-летнего сирийца за критику главаря ХТШ в Сети. США приступили к созданию новой арабской группировки в САР, чтобы удержать контроль над богатыми нефтью районами. Неизвестные напали на штаб ХТШ в городе Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов на юге Идлиба и на западе Алеппо; обследовали пустынную местность на западе Дейр-эз-Зора; поместили на карантин 13 бойцов иранского ополчения в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пережила налет неизвестных на свой штаб в городе Идлиб; приговорила к казни 19-летнего сирийца, прибывшего из Турции.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва городе Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва у города Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: заявили о предотвращении вылазки курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; требуют от подконтрольных бандгрупп предоставления списков боевиков для отправки в Ливию.

Протурецкие силы: провели рейды в деревне Мейданки в Африне; столкнулись с митингами населения в городе Мареа на севере Алеппо; открыли огонь по жилым домам в городе Тель-Тамр в Хасаке.

Соединенные Штаты: ведут набор новобранцев в новую арабскую группировку в Хасаке.

Международная коалиция: провела десантную операцию на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Союзники Турции не перестают терроризировать коренное население Африна. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в минувшие сутки состоялись рейды в населенном пункте Мейданки, о последствиях которых все еще ничего неизвестно. Отмечалось, протурецкие боевики осуществляли обыски в домах жителей. Также стало известно об убийстве сирийца курдской национальности в окрестностях поселения. Отмечалось, что он скончался от травм, полученных в результате нападения террористов, прибывших из Идлиба.

Поступали данные о демонстрации жителей в городе Мареа. Согласно информации новостного портала Al Nour, митингующие осуждали возросший уровень коррупции среди местной администрации, подконтрольной «Сирийской национальной армии».

Во второй половине дня наблюдались взаимные обстрелы на западе региона. Медиапортал Halab Today TV передавал, что в ответ на провокации со стороны террористов правительственные подразделения нанесли удары по их укрепрайонам у населенного пункта Кафр-Таль. Также поступали сообщения о перестрелках в районе Аль-Баба северо-восточнее Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных курдскими боевиками районах на востоке провинции накануне прогремели сразу два взрыва. Первый произошел на маршруте следования патруля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) неподалеку от города Ас-Суса, в результате чего погибли три члена формирования. Позднее взорвался заминированный автомобиль в населенном пункте Ас-Сабха — находившийся внутри него сириец скончался на месте. В организации обоих взрывов подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Позднее в регионе была задействована авиация ВВС международной коалиции во главе с США. Интернет-портал DeirezZor 24 заявлял о высадке десанта в районе населенного пункта Гариба. В результате были задержаны два человека, подозреваемые в связях с ИГИЛ1.

На западе региона тем временем продолжилось обследование местности, проводимое объединенными войсками Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF). Разведывательно-поисковые действия велись на территории пустыни Бадия аш-Шам, передавал Twitter-канал (SteeleSyAA).

Провинция Даръа

На северо-западе Даръа произошло убийство одного из бывших боевиков. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сириец, примирившийся с правительством САР еще летом 2018 года, был застрелен южнее населенного пункта Джасим. В организации налета подозреваются террористы антиправительственных формирований, срывающиеся в безлюдных областях провинции. Военные эксперты полагают, что они координируют свои действия с силами международной коалиции США, базирующимися в «55-километровой зоне» на юге Хомса.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб, который находится в оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам», накануне произошло нападение на военный штаб группировки. По информации новостного агентства Al Nour, неизвестные забросили в здание несколько гранат, детонация которых привела к уничтожению одного из террористов. До сих пор ни одно из незаконных бандформирований не взяло на себя ответственность за эту вылазку.

Стало известно, что террористы ХТШ обезглавили 19-летнего сирийца, депортированного из Турции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (vsvyaznoi), молодого человека приговорили к казни за критику в адрес главаря группировки Абу Мухаммада аль-Джулани в онлайн-чатах.

На юге Идлиба вновь фиксировались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным Twitter-канала (BGarattini), противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Кансафра, Аль-Бара, Кафр-Увейд и Бинин.

Провинция Ракка

Произошел взрыв в пригороде Ракки. Как передавал Twitter-канал (Raqqa_SL), сработавшее СВУ было установлено в районе Аль-Интифада. Жертвой взрыва стал ребенок. Местные активисты полагают, что бомба была заложена террористами ИГИЛ еще вовремя оккупации этих территорий.

Сообщалось о том, что на карантин были помещены 13 бойцов иранского ополчения, прибывшие из Дейр-эз-Зора. Они были изолированы в отдельных домах в городе Маадан на востоке региона.

Стало известно, что Анкара вынуждает подконтрольные ей группировки формировать списки кандидатов для участия в боевых действиях на территории Ливии. По информации новостного портала Jesr Press, Турция потребовала от формирований «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» предоставить порядка 500 боевиков, которые выступят на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

Провинция Хасака

США сознают новую группировку на востоке Сирии. Согласно информации, опубликованной интернет-порталом Syrian Documentation Center, новобранцам пообещали ежемесячные выплаты в размере 350 долларов. Призыв ведется на американской военной базе в районе города Аш-Шаддади, там же будет проходить и обучение, которое продлится два с половиной месяца. На данный момент в новообразованное формирование вступили около 800 человек.

После завершения обучения отряды будут переправлены в район месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, а также к линии разграничения с правительственными силами. Таким образом, США стремятся упрочить контроль над территориями, оккупированными «Демократическими силами Сирии» (SDF), чтобы продолжить незаконную добычу и вывоз сирийской нефти.

Во второй половине дня союзники Турции активизировали обстрелы в районе города Тель-Тамр. Агентство новостей SANA News передавало, что под ударом оказались мирные кварталы населенного пункта, в результате чего были повреждены несколько жилых домов. В то же время Twitter-канал (spc_fr) заявлял о гибели двух членов SDF.

По данным Минобороны Турции, была предотвращена вылазка курдских боевиков в зоне операции «Источник мира». В результате проведенной спецоперации были уничтожены 20 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

1 Организация запрещена на территории РФ.