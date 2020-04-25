Максим Фадеев решил покинуть семью на время самоизоляции

Москва, 25 апреля. Российский продюсер Максим Фадеев проводит время в самоизоляции с пользой, уединившись в загородном особняке. Накануне он покинул свою семью, оставив супругу и сына в московской квартире.

Продюсер отметил, что ему нравится быть в одиночестве, и даже прислуга не нужна для обеспечения нужд, поскольку наставник музыкальных коллективов обслуживает себя сам.

«Я — интроверт. Поэтому для меня одиночество не в тягость. Как говорят: «Кому война, а кому мать родна». Для меня это нормально», — рассказал Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако, по словам основателя группы Serebro, он уже начал скучать по своим близким.

«У меня нет рядом ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю, кстати. Могу сделать прекрасный лагман и пиццу», — добавил Фадеев.

Однако отъезд Фадеева из семьи может быть воспринят совсем иначе. Недавно в Сети появились слухи о его романе с бывшей подопечной Ольгой Серябкиной. В частности, указывалось на то, что певица Елена Темникова ушла из группы Serebro именно из-за отношений Фадеева и Серябкиной, после чего та стала лидером коллектива.

Ранее сама Темникова намекнула на факт домогательств со стороны Фадеева. В интервью телеведущей Тине Канделаки она призналась, что сталкивалась с домогательствами, правда не пояснив, от кого они исходили, передает Федеральное агентство новостей.