Лобода поддержала Тодоренко, оказавшуюся в центре скандала

Москва, 25 апреля. Певица Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте поддержала телеведущую Регину Тодоренко, которая оказалась в центре скандала из-за высказывания о домашнем насилии.

Ранее Тодоренко оказалась в центре громкого скандала после интервью People Talk. Она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. По мнению Тодоренко, женщины в России зачастую сами являются провокаторами, поскольку не умеют общаться со своими мужчинами. Своим высказыванием она вызвала гнев пользователей Сети.

Однако певица Лобода поддержала Тодоренко. Она опубликовала в Stories в Instagram пост своего продюсера Нателлы Крапивиной заявив, что «поддерживает каждое слово». В публикации же Крапивина отмечает, что знает Тодоренко в течение многих лет как «абсолютно светлого, доброго и человека».

«И если она некорректно выразилась по поводу домашнего насилия, то это не потому, что она является апологетом тирании и садизма в семьях, а просто потому, что сэмоционировала, не подумала, вложила не тот смысл», — пишет Крапивина.

Напомним, ранее актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс посочувствовала своей коллеге Регине Тодоренко, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее слов о том, что большинство жертв домашнего насилия виноваты в том, что с ними произошло.