Марков назвал «зло планетарного масштаба» фактором, способным сплотить Россию и США 



Разногласия между Россией и США столь масштабны, что забыть о них стороны смогут лишь в том случае, если им, как и 75 лет назад, будет противостоять «зло планетарного масштаба». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации и политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал совместное сообщение президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, в котором лидеры призвали друг друга «отложить противоречия». Коммюнике было приурочено к 75-летию встречи советских и американских войск на берегу реки Эльба, которая ознаменовала собой скорое падение фашистской Германии.

«Это по-настоящему историческое событие, — заявил Марков. — СССР и США тогда действительно были союзниками, братьями по оружию в борьбе против колоссального зла, которым был нацизм. Конечно же, роль Советской России была определяющей в победе над Гитлером, но и вклад американцев был немал».

По словам политолога, даже в последние месяцы войны, когда скорый конец фашизма был очевиден всем, Соединенные Штаты вели себя честно и не нарушали союзнических договоренностей с нашей страной.

«Я хочу напомнить тем, кто считает, что американцы могут быть только предателями, один исторический факт. Когда Западный фронт Вермахта практически прекратил сопротивление, и войска США могли марш-броском двинуться для захвата территорий, которые должны были перейти под контроль Красной армии, их командующий генерал Дуайт Эйзенхауэр отправил Сталину письмо, в котором предупредил, что займет ту линию, которая прежде была оговорена Ялтинскими соглашениями. При этом Лондон всеми силами уговаривал Штаты этого не делать и двинуться дальше. Тщетно», — рассказал эксперт.

Сегодня же международная ситуация совершенно иная, добавил Марков, и в ближайшее время «отложить противоречия» удастся лишь в том случае, если ситуация с коронавирусом примет действительно катастрофический характер.