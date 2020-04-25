Сирия, 25 апреля. Турция сообщила о нейтрализации 20 членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира». САА обезвредила 50 СВУ в Дамаске и Даръа. Анкара потребовала от подконтрольных ей бандгрупп предоставить списки боевиков для отправки в Ливию, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти два гектара территории в Дамаске и Даръа; обмениваются ударами с боевиками к северо-востоку от Алеппо.

ВС Турции: заявили об уничтожении 20 членов РПК или YPG в зоне операции «Источник мира»; осуществляют призыв протурецких боевиков для участия в боевых действиях на территории Ливии в принудительном порядке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли двух боевиков в результате обстрелов союзников Турции на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Поступили сообщения о стычках в районе города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (GABchaag10), произошли перестрелки между бойцами проправительственного ополчения и протурецкими боевиками. Инициаторами столкновений выступили последние.

Провинция Даръа

На юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) завершился новый этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. Инженерные подразделения сирийских войск выполняли задачи по разминированию в городе Дума в Дамаске, а также в окрестностях населенных пунктов Джасим и Эль-Харра в Даръа. В течение дня саперам правительственных сил удалось зачистить почти два гектара территории, а также обезвредить 50 взрывоопасных предметов, оставленных боевиками. Как известно, Дамаск и Даръа полностью перешли под контроль армии САР весной-летом 2018 года.

Провинция Ракка

Информационный портал Jesr Press опубликовал информацию о том, что Турция осуществляет призыв сирийских боевиков на службу в Ливию в принудительном порядке. По данным информагентства, турецкие кураторы потребовали от бандгрупп «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя», которые состоят в первом корпусе «Сирийской национальной армии», позаботиться о предоставлении 500 кандидатов для отправки в Ливию. В настоящий момент производится переброска экстремистов из Тель-Абьяда.

Тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях за границей, заключают в тюрьму. Так, уже был взят под стражу один из полевых командиров формирования «Аль-Джабхат аш-Шамия», а финансирование самой группировки было приостановлено. Кроме того, в ближайшее время ее собираются реформировать.

Напомним, накануне Анкара также объявила о прекращении финансирования бандгруппы «Фейлак ар-Рахман», члены которой отказались предоставить список боевиков для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

Провинция Хасака

Стало известно о попытке курдских боевиков организовать вылазку в зоне операции «Источник мира». Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о том, что нападение удалось предотвратить. Кроме того, по данным оборонного ведомства, были нейтрализованы 20 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). Подробности проведенной операции оглашены не были.

Между тем появилась уточненная информация о последствиях обстрелов «Сирийской национальной армии» в районе города Тель-Тамр, о которых сообщалось несколько часов назад. Как утверждает на своей странице в Twitter военный источник (spc_fr), под огнем протурецких боевиков были убиты два члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, несколько снарядов, выпущенных союзниками Турции, попали в жилые дома.