Пациентка подмосковного госпиталя рассказала о коварстве коронавирусной инфекции

Москва, 25 апреля.Россиянка Наталья Щепитина, которая ранее была госпитализирована в подмосковном Лапино, рассказала о коварной стороне коронавируса. Прежде чем попасть в больницу с тяжелым инфекционным заболеванием, женщина лечилась от обычной пневмонии.

Как рассказывает Щепитина, некоторое время она находилась в обычном стационаре. Когда ее состояние нормализовалось, врачи выписали женщину и сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Однако через несколько дней после выписки самочувствие пациентки резко ухудшилось.

К концу недели у нее появилась температура и кашель, что встревожило женщину. Повторный тест показал изменения в организме, характерные для коронавируса, однако наличие COVID-19 медики не подтвердили. В это время Щепитина находилась уже в тяжелом состоянии.

«Трудно было идти. Я шла сама, конечно, но одышка была при нагрузке. Слабость была, хотелось лечь. И дискомфорт, боль в грудной клетке — было тяжело дышать. Пропали запахи, а температура сохранялась — в среднем 37,9 — и плохо спадала от жаропонижающих средств», — рассказала женщина телеканалу «360».

Щепитина не знает, где она могла заразиться, поскольку после выписки из больницы она ходила только в аптеку. По словам женщины, у нее было чувство, что она «не выкарабкается». Несмотря на то, что ранее она лечилась от многих болезней, в случае с коронавирусом ее преследовало ощущение безысходности.

Через несколько дней после госпитализации состояние женщины улучшилось. Она провела в реанимации всего четверо суток, но уже может долгое время обходиться без дополнительного кислорода. Она поблагодарила врачей за свое выздоровление и призвала всех относиться внимательнее к опасности коронавирусной инфекции.

Напомним, количество летальных случаев после заражения коронавирусной инфекцией нового типа превысило отметку в 200 тысяч. При этом число жертв составляет 200 698, выздоровели более 824 тысяч пациентов, сообщает «Газета.ru».