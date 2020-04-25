Житель Стамбула спасает собак, брошенных в лесу. ФАН-ТВ

Тугай Абукан заботится о четвероногих, которых бросили хозяева в лесу недалеко от турецкой столицы. На лесной территории обитают около 400 собак и примерно 100 щенков.

Тугай Абукан считает собак своими «сыновьями»и призывает других заботиться о бездомных животных. За его доброту жители Стамбула прозвали его «Лесной Ангел». Тугай кормит собак и играет с ними рядом с пластиковыми палатками, которые специально для них построил.

Абукан отметил, что после того, как люди прочитали в СМИ, что домашние питомцы могут быть разносчиками коронавируса, «число брошенных животных увеличилось. Люди приезжают на машинах и оставляют их в лесу».

«Мы подкармливаем собак уже 11 лет, и мы видели много детенышей щенков за эти 11 лет, но мы также многих потеряли. Сейчас существует болезнь — коронавирусная инфекция. Я надеюсь, что она будет полностью побеждена. Но я просто хочу сказать: пожалуйста, позаботьтесь о животных, оставленных на улице. Эта болезнь точно не передается им или от них к вам. <…> Я спал среди собак годами, и если бы эти слухи были верны, то я был бы первым, с кем бы это заражение случилось. <…> Пожалуйста, давайте будем заботиться о бездомных животных, а не гнать их. Пожалуйста, оставляйте миску с водой и едой на пороге вашего дома», — призывает мужчина.

Уход за собаками стоит дорого, и в настоящий момент Тугай вместе с питомцами находится в затруднительном положении, потому что мужчине приходится самому оплачивать многие счета, хоть он и получает поддержку от приютов, своей семьи и друзей.

По словам Абукана, лучший подарок для него — это когда его четвероногие «сыновья» сыты и виляют хвостами.