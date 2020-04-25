Муцениеце в откровенном наряде пришла на финал шоу «Голос. Дети»

Москва, 25 апреля. Модель и актриса Агата Муцениеце пришла на финальный выпуск шоу «Голос. Дети» в слишком откровенном наряде. Накануне бывшая супруга Павла Прилучного похвасталась перед подписчиками в Instagram платьем с недетским декольте.

Актриса была одета в сияющее платье с открытыми плечами. Муцениеце продемонстрировала сначала подписчикам, а потом и телезрителям свои аппетитные формы.

Ее прическа была оформлена в стиле 1920-х годов, характерном для голливудских звезд той поры. Дополняла шикарный образ внушительная и дорогая серьга со стразами, передает Kp.ru.

Подписчикам явно понравился смелый и слегка вызывающий образ Муцениеце. Поклонники буквально осыпали девушку комплиментами.

«Ух какая девушка», «Безумно красивая!», «Королева, Агата!», «Недетское декольте», «Глаз не оторвать», «Вот это формы!», «Вы точно не перепутали передачу?» — восхитились пользователи социальной сети.

Напомним, недавно Муцениеце со скандалом рассталась с актером Павлом Прилучным. Пара объявила о разводе в феврале нынешнего года, но продолжала жить в одном доме.

Позже актриса пожаловалась, что Прилучный поднял на нее руку, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и даже выгнал на улицу вместе детьми, несмотря на действующий режим самоизоляции.