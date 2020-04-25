ВОЗ рассказала о возможности повторного заражения коронавирусом

Москва, 25 апреля. Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не располагают данными о возможности повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Они подчеркнули, что на данном этапе пандемии опасного заболевания пока недостаточно данных об эффективности иммунитета с антителами. Специалисты посоветовали поборовшим опасную коронавирусную инфекцию людям не пренебрегать мерами профилактики, передает РИАМО.

Напомним, что за минувшие сутки в России были официально зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной инфекцией. С начала пандемии число подтвержденных случаев заражения достигло 74588.

Распространение коронавируса нового типа началось в конце 2019 из города Ухань в Китае. 11 марта текущего года ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции в мире.

На сегодняшний день на планете зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев заражения инфекцией, около 197 тысяч пациентов скончались, свыше 802 тысяч успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в список перспективных препаратов. Всего ВОЗ включила в свой перечень возможных вакцин против коронавируса 83 разработки, передает «Ридус».