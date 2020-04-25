ЛНА уничтожила два турецких БПЛА Bayraktar TB2 ПНС Ливии вблизи Бани-Валид

Триполи, 25 апреля. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили уже второй за сегодня турецкий ударный беспилотный летательный аппарат так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Боевой дрон Bayraktar TB2, поставленный Анкарой контрабандным путем для боевиков триполитанского режима, был сбит в небе над Вади аль-Динаре, южнее города Бани-Валид. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Libya Review.

На опубликованной видеозаписи видно обломки сбитого ливийской армией БПЛА вблизи населенного пункта, расположенного в 145 километрах на юго-востоке от Триполи. Уничтоженная техника является турецким ударным беспилотником, о чем свидетельствует запись с горящим, частично разрушенным от падения дроном.

Стоит отметить, что вопреки оружейному эмбарго Организации Объединенных Наций Турция продолжает контрабанду вооружения, боеприпасов и новейшей боевой техники для ПНС Ливии. Среди прочих вооружений турецкие власти активно поставляют ударные и разведывательные БПЛА Bayraktar TB2, которые, несмотря на их достаточно неплохие тактико-технические характеристики, успешно сбивают силы ПВО армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Напомним, Федеральное агентство новостей рассказывало об уничтожении несколькими днями ранее аналогичного турецкого беспилотника, атаковавшего колонну грузовых автомобилей ЛНА вблизи Бани-Валид. В этом районе в последние несколько дней наблюдается повышенная активность боевиков ПНС.

БПЛА Анкары взлетают с территории бывшего гражданского аэропорта «Митига», где расположен турецкий пункт управления дронами. Здесь же находится одноименная частная тюрьма террориста Абд аль-Рауфа Карры, в которой почти год незаконно удерживаются похищенные боевиками группировки RADA российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан.