Глава МИД Мавритании может занять пост спецпосланника ООН по Ливии

Нуакшот, 25 апреля. Министр иностранных дел Мавритании Исмаил ульд Шейх Ахмад может занять пост специального представителя ООН по Ливии. Об этом сообщает арабское издание Аpa news.

Стало известно, что нынешний глава внешнеполитического ведомства Мавритании Исмаил ульд Шейх Ахмад возглавляет список потенциальных кандидатов на пост специального представителя ООН по Ливии, составленный членами международной организации. Как отмечает Africa Intelligence, переговоры по поиску главы МООНПЛ на финальной стадии — Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил надежду, что Исмаил ульд Шейх Ахмад станет преемником Гасана Саламе.

Свои предложения о кандидатуре на пост главы ливийской миссии ранее выразил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари. На прошедшей в столице Египта пресс-конференции он заявил, что это должен быть африканец, но не из соседней страны. По словам Мисмари, европейцы и американцы не понимают ливийскую культуру, а именно это является ключом к успешному урегулированию вопросов республики.

В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что перед новым спецпосланником ООН по Ливии будет стоять две главные задачи: добиться переговоров между противоборствующими сторонами и вывести из региона иностранных интервентов, в частности, Турцию.