Первая пациентка с коронавирусом умерла в Якутии

Якутск, 25 апреля. Первая пациентка с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в медицинском учреждении Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

По словам Николаева, умерла 65-летняя женщина, которая поступила в клинику на поздней стадии заболевания в тяжелом состоянии.

«Наши врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее», — сообщил Николаев.

Отмечается, что женщина страдала сопутствующими хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Республике Якутия официально зарегистрирован 141 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией, до сегодняшнего дня на территории региона не было летальных случаев среди пациентов с опасным заболеванием.

Всего за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74 588 человек, 682 пациента скончались, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.