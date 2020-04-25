Мишустин подписал список перепрофилируемых для борьбы с COVID-19 медучреждений

Москва, 25 апреля. Кабмин РФ утвердил список медучреждений, которые будут перепрофилированы для оказания помощи больным с COVID-19. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, в регионах России для борьбы с коронавирусом будет перепрофилировано до 4981 койки. Оказание медицинской помощи в перечисленных организациях начнется в первой половине мая.

«Утвердить прилагаемый предварительный перечень организаций <…>, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях по особому указанию», — отмечается в распоряжении.

Ранее Мишустин поручил правительству определить регионы, находящиеся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, глава кабмина распорядился подготовить рекомендации по соблюдению мер предосторожности во время майских праздников, передает Федеральное агентство новостей.

По последним данным, в России выявлено 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, в том числе 5966 зарегистрированы за минувшие сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 6250 пациентов, 681 скончался.